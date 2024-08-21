Модные стрижки осени 2024: пять причесок, которые обязательно стоит попробовать

Лето медленно отступает, а осень приближается с каждым днем. Это время, когда многие из нас ищут свежести в своем стиле, то ли через обновление собственного гардероба, то ли через изменение имиджа, где ключевую роль может сыграть новая прическа.

Знаменитый стилист Лаура Полко убеждена, что на пике популярности будут пышные прически с длинными, слоистыми локонами, напоминающие стиль 90-х годов. В то же время другие эксперты в области красоты утверждают, что короткие стрижки, такие как боб до подбородка, также будут в моде. Крис Эпплтон, эксперт в сфере волос, считает, что боб – это классика, которая всегда будет актуальной. Об этом пишет ТСН.

Специалисты рекомендуют пять трендовых причесок, на которые стоит обратить внимание этой осенью, чтобы оставаться в тренде.

Прически с челкой-шторкой

"Челка со шторкой не исчезнет в ближайшее время", – говорит Крис Эпплтон. Она не только выгодно подчеркивает черты лица, но и добавляет образу сексуальности.

Лаура Полко также поддерживает мнение об этой прическе, подчеркивая ее универсальность: "Челка-шторка отлично смотрится практически на всех – она так красиво обрамляет лицо".

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Прямой боб

Стилисты уверены, что прямой боб – это классика на все времена. "Стрижка длиной до подбородка чрезвычайно освежает и всегда выглядит очень шикарно", – отмечает Эпплтон. Многие знаменитости выбирают разные вариации этой прически – от мини-боба до моделей, которые заканчиваются между подбородком и плечами. Но именно прямой короткий боб до подбородка является вариантом на все времена.

Ретро стрижки

Прическа с челкой-шторкой и объемными слоями, вдохновленная стилем 70-х, снова набирает популярность. "Поработайте со своей естественной текстурой, чтобы создать такой лохматый вид", – советует Эпплтон.

Прическа с длинными слоями

Тем, кто желает сохранить длину волос, есть возможность освежить образ, не укорачивая их.

"Мне нравятся длинные слои, которые уложены так, что это создает слегка взъерошенный вид. Это получается чрезвычайно сексуальным и милым", – отмечает Лаура Полко.

"Лоб" – длинный боб

Для тех, кто хочет оставить определенную длину волос, хорошим выбором станет длинный боб. Более того, изменив длину прядей вокруг лица, можно существенно обновить свой образ.

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