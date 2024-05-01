Могила была засыпана монетами: археологи нашли клад в Швеции (фото)

Археологи, проводившие раскопки на средневековом кладбище на шведском острове Висингсе, совершили сенсационную находку: 170 серебряных монет, датированных серединой XII века. Это сокровище, обнаруженное в могиле молодого человека, бросает вызов представлениям о погребальных обычаях и обращениях монет в Гетланде того времени.

Монеты, изготовленные между 1150 и 1180 годами, лежали у левой ступни погребенного. Среди них – 170 брактеатов, тонких кусочков металла, которые использовались в качестве украшения, сообщает Музей округа Енчепинг.

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"Это абсолютно сенсационная находка, которая изменит историю монет раннего средневековья в Гетланде и прольет свет на период, который в большинстве своем совершенно неизвестен", — говорит Эва Йонссон из Королевского кабинета монет.

Сокровище, которое нашли в средневековой могиле. Источник: jonkopingslansmuseum.se Сокровище, которое нашли в средневековой могиле. Источник: jonkopingslansmuseum.se

Сокровище, найденное в средневековой могиле. Источник: jonkopingslansmuseum.se Сокровище, найденное в средневековой могиле. Источник: jonkopingslansmuseum.se

Сокровище, найденное в средневековой могиле. Источник: jonkopingslansmuseum.se Сокровище, найденное в средневековой могиле. Источник: jonkopingslansmuseum.se

Находка уникальна по нескольким причинам. Во-первых, подобных сокровищ того периода обнаружено очень мало. Во-вторых, некоторые из монет раньше не встречались.

Кроме монет, археологи также обнаружили 24 могилы и 20 костров на месте раскопок. Исследование 2005 г. показало, что на этой территории была активность еще в римский железный век (50-400 годы н.э.).

Особенно интересно то, что 20 из 24 могил находились за пределами церковной ограды, на неосвященной земле. Обычно там хоронили самоубийц, некрещеных детей и преступников.

"Это было организованное место захоронения, где, вероятно, также находился надземный маркер", — объясняет Анна Оден, руководитель проекта и археолог.

Ученые еще не выяснили, почему 20-летний мужчина был похоронен с таким количеством монет. Продолжая исследовать находку, археологи музея округа Енчепинг надеются найти больше ответов.

"Это открытие не только проливает свет на средневековую историю региона, но и бросает вызов существующим представлениям о погребальных обычаях и обращениях монет в средневековом Гетланде", — подытожила Анна Оден.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

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