Могут погибнуть: какие комнатные растения не стоит ставить на подоконник

Выращивание комнатных растений доставляет эстетическое наслаждение и очищает воздух. Однако не все цветы одинаково хорошо адаптируются к условиям подоконника. Некоторые могут просто погибнуть в неблагоприятной среде.

Чтобы ваши комнатные растения радовали вас красотой и здоровьем, тщательно выбирайте место для каждого вида. На сайте noviydoctor.com рассказали о 5 видах, которые лучше не размещать на подоконнике.

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1. Спатифиллум:

Это растение отлично очищает воздух, но не любит холод.

Переохлаждение корней на холодном подоконнике может привести к его гибели.

Спатифилум также не любит прямой солнечный свет, который может обжечь его листья.

2. Фикус:

Фикусы очень популярны, но им нужна стабильная среда с высокой влажностью.

3. Кактусы:

Большинство кактусов требует много солнца, поэтому подоконник может показаться логическим местом.

Однако им также нужна стабильная температура, и они не переносят сквозняков.

Повышенная зимняя влажность у окна может вызвать гниение кактусов.

4. Орхидеи:

Эти изысканные цветы нуждаются в тщательном уходе, включая регулярный полив и влажный климат.

5. Сенполия (узамбарская фиалка):

Этот нежный цветок чувствителен к перепадам температур и требует стабильного, умеренного тепла.

Помните:

На подоконнике хорошо растут теневыносливые и устойчивые к перепадам температуры растения.

Если вы все же хотите разместить там более чувствительные цветы, позаботьтесь о защите от сквозняков, прямых солнечных лучей и регулировке влажности.

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