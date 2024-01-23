Молоко, чай и яичная скорлупа: средства, которые спасут орхидею от смерти и заставят ее цвести

Даже у опытных цветоводов могут появиться проблемы с орхидеями. Если за ними не ухаживать за этими изысканными цветами должным образом, они могут не цвести или даже погибнуть.

Чтобы добиться эффектного цветения орхидей, важно удобрять их. А лучше всего для этого использовать натуральные удобрения, не содержащие вредных химических веществ, пишет издание SantePlus.

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Существуют натуральные удобрения, которые помогут вашим орхидеям цвести круглый год.

Яичная скорлупа. Она богата калием и кальцием, которые необходимы для цветения орхидей. Чтобы приготовить настой яичной скорлупы, размельчите ее и заварите в литре воды. Дайте настояться в течение 8 часов, затем процедите и поливайте орхидеи этим настоем.

Вода после приготовления риса или картофеля. Вода, оставшаяся после варки риса или картофеля, также является хорошим удобрением для орхидей. Она содержит калий, способствующий цветению.

Коровье молоко. Этот продукт богат кальцием и азотом, которые необходимы для роста и цветения орхидей. Чтобы удобрить орхидеи коровьим молоком, смешайте 1 часть молока с 4 частями воды.

Зеленый чай. Он содержит азот, способствующий росту и цветению орхидей. Для удобрения орхидеи зеленым чаем откройте пакетик с зеленым чаем и рассыпьте его содержимое по поверхности почвы.

Эти удобрения можно использовать как по отдельности, так и в комбинации. Главное – не переборщить с их количеством, чтобы не навредить растениям.

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