Молоко, перекись и лимон: эксперты назвали лучшие средства от стойких пятен на белой одежде

Пятна на белой одежде могут стать настоящей невероятной проблемой, особенно если речь идет о пятнах от грязи, шоколада, кофе или жира. Но не стоит паниковать.

Эксперты предлагают четыре основных шага, которые помогут вам эффективно удалить даже самые сложные пятна и вернуть вашей одежде первозданное белье.

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Шаг 1: Введите пятно

Прежде чем приступить к чистке, впитайте излишки жидкости или жира с помощью бумажного полотенца или сухой тряпки. Это поможет избежать углубления пятна в ткань.

Шаг 2: Обработайте пятно белым уксусом.

Белый уксус является отличным средством для выведения даже самых стойких пятен. Промокните пятно влажной тканью из микрофибры, а затем замочите одежду в растворе теплой воды и белого уксуса в час. После этого промойте одежду чистой водой.

Шаг 3: Отбелите одежду

Если пятно остается, попробуйте отбелить одежду с помощью лимона, молока или перекиси водорода. Для этого нанесите одно из средств на пятно, потрите, затем ополосните теплой водой.

Шаг 4: Выстирайте одежду

Завершающий шаг – постирайте одежду, чтобы окончательно удалить пятно. Используйте мыльную воду для ручной стирки или используйте машинную стирку с добавлением пищевой соды для оптимального результата.

Следуя этим четырем шагам, вы сможете легко избавиться от сложных пятен на белой одежде без использования токсичных химикатов.

Раньше мы рассказывали о способе, который поможет легко вывести пятна от шоколада из одежды.

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