Монстера будет давать листья втрое быстрее: советы от садоводов

Растения монстеры стали достаточно популярными благодаря большим листьям. Однако иногда они могут долгое время не давать новых побегов.

Садоводы, желающие ускорить рост монстеры, могут разглядеть обычный трюк. Об этом сообщает Express.co.uk.

Достаточно использовать меньший горшок. Так растение будет пускать новые листья быстрее.

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Проблема с монстерами состоит в их склонности сосредотачиваться на росте корней. Если пересадить растение в большой контейнер, рост новых листьев может остановиться почти полностью.

Однако не стоит выращивать монстеру в крошечных горшках, поскольку это навредит корням. Вместо этого достаточно использовать горшок немного меньшего размера, чем тот, который растению в идеале может понадобиться.

Это побуждает растение сбалансировать свою энергию между развитием корня и листьев, что приводит к более быстрому образованию листьев без ущерба общему здоровью растения.

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