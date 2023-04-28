Мороженое и сыр: врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу
Есть продукты, которые поздним вечером лучше не есть, ведь их употребление может сказаться на качестве вашего сна. Прекратите их употребление за несколько часов до сна.
Чай и кофе
Все знают, что кофе перед сном лучше не пить, но то же касается и чая. Не важно зеленый или черный – он содержит кофеин, поэтому вам будет сложно заснуть. За несколько часов до сна откажитесь от всех кофеинсодержащих напитков.
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Имбирь и чили
Не следует есть имбирь и перец чили перед сном. Эти продукты бодрят.
Сырые овощи
Они активизируют длительную работу желудочно-кишечного тракта, что не позволит организму перейти в фазу глубокого сна. В результате вы проснетесь уставшим.
Мороженое
Мороженое также лучше не есть перед сном. Оно повышает уровень сахара в крови, который снижаясь во время сна, приводит к повышению уровня гормона стресса, что вызовет бессонницу.
Сыр
Есть предположение, что сыр перед сном есть нельзя, ведь он может вызвать кошмары. Кроме того, в выдержанном или жирном сыре содержится высокий уровень аминокислоты тирамина, что приведет к ощущению тревоги.
Напомним, мы уже писали о пользе ежедневного употребления лимонов.
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