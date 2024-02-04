Мощная магнитная буря начала бить по Земле: штормы продлятся двое суток

В воскресенье, 4 февраля, на Земле началась мощная магнитная буря силой в 4 балла. Подобные геомагнитные штормы могут влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным Meteoagent, в понедельник, 5 февраля, геомагнитные колебания будут достаточно мощными и достигнут К-индекса 5 (максимальный показатель – 9).

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления оказывают влияние на работу систем связи и человеческий организм.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь

В основном, магнитные бури могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей. У чувствительных людей проявляются следующие симптомы:

головные боли и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или понижение давления; проблемы со сном;

боль в суставах;

апатия и тревога;

депрессия, причины для которой нет;

нарушение в работе сердечно-сосудистой системы;

обострение хронических болезней.

Как пережить магнитные бури

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, метеочувствительным людям следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Специалисты, в частности, советуют:

Сделать перерыв в физической активности, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Принимать контрастный душ, чтобы поддержать кровеносные сосуды в тонусе.

Убрать из рациона соленую, жареную и острую пищу, чтобы снизить нагрузку на печень и почки.

Пейте больше воды.

Принимать легкие седативные препараты, чтобы снизить уровень стресса.

Быть осторожнее за рулем.

Не следует курить и употреблять алкоголь хотя бы за 3 дня до наступления неблагоприятного периода.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!