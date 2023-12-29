Мощная магнитная буря накрыла Землю: как уберечься

В пятницу, 29 декабря, на Земле наблюдается геомагнитный шторм оранжевого уровня. Мощность магнитной бури составляет 4 балла.

Подобные штормы могут повлиять на людей с метеопатией и хроническими заболеваниями. По данным Meteoagent, предварительные исследования свидетельствуют, что сегодняшняя магнитная буря станет последней в этом году.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

График магнитных бурь на январь 2024

Как уберечься от воздействия геомагнитных штормов

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!