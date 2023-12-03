Мощная магнитная буря продлится 5 суток: как уберечься от геомагнитного шторма

На Земле идет мощная магнитная буря, которая началась еще 1 декабря. Она имеет красный уровень опасности из-за воздействия на магнитосферу Земли.

Как сообщается на сайте Meteoagent, в воскресенье, 3 декабря, сила ударов составляет 5 баллов, а уже в понедельник, 4 декабря, неомагнитные колебания усилятся к К-индексу-6. На следующий день буря немного стихнет, однако останется мощной – прогнозируется К-индекс 5.

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С 5 по 6 декабря будут держать геомагнитные штормы силой в четыре балла. Предыдущий прогноз свидетельствует, что последующие мощные магнитные бури могут произойти 12 декабря.

Такая интенсивность почти незаметна для здорового человека, однако будет иметь влияние на метеозависимых людей и тех, у кого ослаблен организм. В частности, люди с травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут почувствовать общее ухудшение самочувствия.

Что делать, чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм человека:

соблюдайте режим дня, сна, отдыха;

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

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