Мощная магнитная буря продлится трое суток: когда начнется и как уберечься

После геомагнитного удара в 8 баллов, который произошел на Земле 8 ноября, на нашей планете продолжаются мощные геомагнитные колебания, сила которых снизилась, однако находится еще на "красном уровне" - К-индекс 6.

Как сообщает центр исследования геомагнитной активности Meteoagent, мощные геомагнитные удары силой в шесть баллов продлятся трое суток подряд – до 12 ноября включительно.

Уже 13 ноября ожидается, что магнитные бури будут слабеть и станут малоощутимыми.

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Действие геомагнитных колебаний может ощущать и человеческий организм. Часто можно почувствовать усталость, головную боль, яркую реакцию на стресс, головокружение, бессонницу или наоборот сонливость. Некоторые люди испытывают скачки давления и дискомфорт в суставах. Обычно эти симптомы появляются у метеозависимых людей, ими часто являются пожилые люди или имеющие хронические заболевания.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Важно помнить, что состояние человеческого здоровья зависит от заботы о нем. Это особенно важно в сложные периоды, например, во время действия магнитных бурь. Чтобы уменьшить проявления перечисленных симптомов, укрепить организм и спокойно пережить этот период, следует соблюдать несколько правил.

Для начала, попытайтесь избегать источников стресса. Меньше смотрите плохие новости, избегайте ссор и больше времени уделяйте релаксу. Пусть организм отдохнет и наберется сил.

Почаще проводите время на свежем воздухе, гуляйте в местном парке или даже в собственном дворе.

Нет возможности гулять – проветривайте помещение. Однако не забывайте выходить в другую комнату или одеваться тепло, чтобы не переохладиться.

Уменьшите употребление кофе в течение дня или замените его безкофеиновым. Если вы предпочитаете капучино или лат, тогда разницу во вкусе даже не почувствуете.

Создайте приблизительный график вашего дня и придерживайтесь его. Если ваш организм привыкнет к тому, что вы всегда ложитесь, просыпаетесь и едите примерно в одно время, ему будет проще настроить внутренние механизмы. Скорее всего, уже скоро вы забудете о бессоннице и резкой потере сил.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, 5 ноября жители Украины наблюдали в небе красно-розовое северное сияние "Аврора". В астрономической обсерватории НАНУ сказали, будут ли полярные сияния в Украине обычным явлением.

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