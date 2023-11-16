Мощная магнитная буря силой в семь баллов ударила по Земле: как защититься
16 ноября на Земле наблюдаются мощные геомагнитные колебания, сила которых достигла 7 баллов из 9 возможных. Мощная магнитная буря спадет только в пятницу, когда ее сила снизится до 3 баллов.
По данным центра Meteoagent, затем наступит период затишья, однако 22 ноября геомагнитные удары усилятся. Ожидается новая магнитная буря силой в 5 баллов.
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Магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
Какие симптомы последствий воздействия магнитных бурь
Люди по-разному реагируют на геомагнитные шторма. Одни в это время не могут приподняться с постели, другие даже не догадываются, что в природе происходят какие-то катаклизмы.
Симптомы:
- Перепады АД.
- Затрудненное дыхание.
- Аритмия.
- Головная боль.
- Тошнота.
- Учащенное сердцебиение.
- Ломота в суставах.
- Депрессия.
- Ухудшение сна.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Соблюдать режим отдыха и сна, спать не менее 6-7 часов в сутки. Если есть возможность отдыхать днем.
- Пить чистую питьевую воду – до двух литров в сутки.
- Исключить из рациона вредную пищу: жареные, соленые, копченые, острые продукты.
- Увеличить употребление свежих овощей, фруктов, ягод.
- Сдержать физическую нагрузку, но не исключать ее полностью.
- Регулярно быть на открытом воздухе.
- Защитить себя от стресса.
- Отказаться от алкоголя и сигарет.
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Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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