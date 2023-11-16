Мощная магнитная буря силой в семь баллов ударила по Земле: как защититься

16 ноября на Земле наблюдаются мощные геомагнитные колебания, сила которых достигла 7 баллов из 9 возможных. Мощная магнитная буря спадет только в пятницу, когда ее сила снизится до 3 баллов.

По данным центра Meteoagent, затем наступит период затишья, однако 22 ноября геомагнитные удары усилятся. Ожидается новая магнитная буря силой в 5 баллов.

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Магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Какие симптомы последствий воздействия магнитных бурь

Люди по-разному реагируют на геомагнитные шторма. Одни в это время не могут приподняться с постели, другие даже не догадываются, что в природе происходят какие-то катаклизмы.

Симптомы:

Перепады АД.

Затрудненное дыхание.

Аритмия.

Головная боль.

Тошнота.

Учащенное сердцебиение.

Ломота в суставах.

Депрессия.

Ухудшение сна.

Как защитить себя от магнитных бурь

Соблюдать режим отдыха и сна, спать не менее 6-7 часов в сутки. Если есть возможность отдыхать днем.

Пить чистую питьевую воду – до двух литров в сутки.

Исключить из рациона вредную пищу: жареные, соленые, копченые, острые продукты.

Увеличить употребление свежих овощей, фруктов, ягод.

Сдержать физическую нагрузку, но не исключать ее полностью.

Регулярно быть на открытом воздухе.

Защитить себя от стресса.

Отказаться от алкоголя и сигарет.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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