Мощная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от негативного воздействия

Во вторник, 30 января, началась магнитная буря оранжевого уровня. Ее сила составляла 4 балла.

По данным центра Meteoagent, опасный период геомагнитных штормов растянется до 31 января. Только 1 февраля сила магнитных ударов снизится до 3 баллов.

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Магнитный бурый календарь

Как магнитные бури влияют на людей

К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди. Также это не благоприятный период для метеозависимых людей.

Как чувствуются магнитные бури?

Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:

Головная боль

Тошнота

Боль в мышцах и суставах

Ухудшение сна

Усталость

Раздражение

Тревожность

Что делать, когда магнитные бури

Есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить влияние геомагнитных штормов на ваше здоровье.

Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.

Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.

Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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