Мощная магнитная буря ударит по Земле: стала известна дата

Сейчас на Земле после мощной солнечной вспышки продолжается магнитная буря силой в четыре балла. Вскоре ее мощность вырастет до красного уровня опасности.

На сайте сервиса контроля за космической погодой Meteoagent отмечается, что в настоящее время мощность геомагнитных колебаний составляет 4 балла (оранжевый уровень), однако уже 9 декабря сила геомагнитных штормов достигнет К-индекса 6.

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Мощные магнитные бури могут оказывать влияние на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В частности, штормы могут привести к ухудшению самочувствия.

Что делать, чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм человека:

соблюдайте режим дня, сна, отдыха;

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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