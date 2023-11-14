Мощная семибалльная буря накроет Землю: когда ждать удара

Новые мощные геомагнитные бури произойдут уже скоро. Эксперты предупредили о ожидаемой 16 ноября магнитной буре "красного уровня".

По данным центра Meteoagent, за несколько дней сила бури достигнет К-индекса в 7 баллов. Затем наступит период затишья, который продлится до 22 ноября. И уже к концу месяца пока не ожидается опасных периодов.

Важно учесть, что это предварительный прогноз магнитных бурь на ноябрь, поскольку данные могут изменяться в зависимости от активности Солнца.

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Геомагнитные колебания могут оказывать негативное влияние на человеческий организм. Часто можно почувствовать усталость, головную боль, яркую реакцию на стресс, головокружение, бессонницу или наоборот сонливость. Некоторые люди испытывают скачки давления и дискомфорт в суставах. Обычно эти симптомы появляются у метеозависимых людей, ими часто являются пожилые люди или имеющие хронические заболевания.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Важно помнить, что состояние человеческого здоровья зависит от заботы о нем. Это особенно важно в сложные периоды, например, во время действия магнитных бурь. Чтобы уменьшить проявления перечисленных симптомов, укрепить организм и спокойно пережить этот период, следует соблюдать несколько правил.

Для начала, попытайтесь избегать источников стресса. Меньше смотрите плохие новости, избегайте ссор и больше времени уделяйте релаксу. Пусть организм отдохнет и наберется сил.

Почаще проводите время на свежем воздухе, гуляйте в местном парке или даже в собственном дворе.

Нет возможности гулять – проветривайте помещение. Однако не забывайте выходить в другую комнату или одеваться тепло, чтобы не переохладиться.

Создайте приблизительный график вашего дня и придерживайтесь его. Если ваш организм привыкнет к тому, что вы всегда ложитесь, просыпаетесь и едите примерно в одно время, ему будет проще настроить внутренние механизмы. Скорее всего, уже скоро вы забудете о бессоннице и резкой потере сил.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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