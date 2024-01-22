Мощная шестибалльная магнитная буря будет бить двое суток подряд: что делать метеозависимым
Магнитные бури на Земле усилились. В понедельник, 22 января, начался геомагнитный шторм красного уровня, который продлится до 23 января включительно.
По данным Meteoagent, магнитные бури силой в 6 баллов из 9 возможных стали самыми мощными с начала года. Такие штормы могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей и имеющих хронические заболевания.
Читайте также: NASA: человечество через 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю
Когда в Украине магнитные бури
Симптомы воздействия магнитной бури:
- Головная боль
- Головокружение
- Нарушение сна
- Повышенная раздражительность
- Увеличение частоты сердечных сокращений
- Снижение артериального давления
- Обострение хронических заболеваний
Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, лучше обратиться к врачу.
Что делать когда магнитные бури
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.
- Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!