Мощных ударов будет больше: изменился график магнитных бурь на неделю

Уходящий декабрь стал рекордсменом по количеству магнитных бурь красного уровня – геомагнитные штормы происходили чуть ли не каждый день. Прогноз на конец месяца тоже не утешителен – мощные геомагнитные колебания будут интенсивными.

Согласно прогнозу Meteoagent, геомагнитные возмущения 21 декабря составляют 5 баллов из 9 возможных. Такие штормы могут вызвать недомогание людей с метеопатией и хроническими заболеваниями.

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22 и 23 декабря магнитные бури усилятся до шести баллов. По предварительному прогнозу, затишье наступит с 24 декабря и продлится до конца месяца.

Календарь магнитных бурь

Что делать в период геомагнитных колебаний:

соблюдайте режим дня, сна, отдыха;

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

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