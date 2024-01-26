Мощных ударов будет больше: обновилось расписание магнитных бурь до конца января

Землю накрыли мощные геомагнитные колебания, сила которых достигла 5 баллов из 9 возможных. Мощная магнитная буря красного уровня продлится двое суток подряд.

По данным центра Meteoagent, период затишья наступит только с 28 января, в этот день ожидаются геомагнитные штормы силой в 4 балла (оранжевый уровень опасности). В период с 29 по 31 января новые удары не прогнозируются. Прогноз еще может измениться, поскольку активность Солнца спрогнозировать невозможно раньше времени.

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Магнитные бури сегодня и завтра

Что делать когда магнитные бури

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головную боль, могут появиться раздражительность, перепады настроения, повышения или понижения артериального давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, также может наблюдаться обострение хронических болезней.

Чтобы чувствовать себя лучше, рекомендуется:

Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

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