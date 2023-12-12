Мощных ударов будет больше: обновлен календарь магнитных бурь на декабрь 2023

В декабре придется пережить еще несколько мощных геомагнитных бурь красного уровня. Ближайший шторм ожидается уже 13 декабря – прогнозируется буря силой в 4 балла (оранжевый уровень опасности).

По данным центра наблюдений за космической погодой Meteoagent, с 18 декабря сила геомагнитного шторма вырастет до 5 баллов и спадет до 4 баллов уже на следующие сутки.

18 декабря произойдет магнитная буря К-Индекс-4, а 19 декабря она усилится до красного уровня. Повторение шторма ожидается 22 и 23 декабря.

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Календарь геомагнитных штормов на декабрь:

Что касается новогодней ночи, предварительно календарь штормов говорит, что 31 декабря будут продолжаться геомагнитные удары силой в 4 балла (средний уровень).

Красный уровень магнитной бури – это самый высокий уровень, который означает, что буря может быть очень интенсивной. Она может вызвать такие симптомы, как:

Головная боль

Тошнота

Боль в спине и животе

Повышенное давление

Сонливость или бессонница

Обострение хронических болезней.

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов во время магнитной бури, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свое самочувствие:

Соблюдайте здоровый образ жизни. Это означает правильное питание, достаточный сон и регулярные упражнения. Уменьшите стресс. Магнитные бури могут усиливать стресс, поэтому важно найти способы его убавить, например, с помощью медитации, йоги или прогулок на свежем воздухе. Примите витамины. Некоторые витамины, такие как магний, витамин B6 и витамин C, могут помочь снизить симптомы магнитной бури.

Вот несколько конкретных советов, которые могут помочь вам улучшить самочувствие во время магнитной бури:

Пейте больше воды. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, потому важно пить много воды.

Ешьте легкие, здоровые блюда. Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы.

Сделайте ванную с эфирными маслами. Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон.

Послушайте умиротворяющую музыку. Спокойная музыка может помочь вам расслабиться и успокоиться.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

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