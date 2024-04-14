Мошенники угоняют автомобили с помощью монеты: как им это удается

Владельцев автомобилей предупредили о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники угоняют автомобили опрометчивых владельцев.

Будьте настороже, если вы заметили монету на дверях вашего автомобиля. Эта уловка может привести к неприятным последствиям, поэтому лучше быть бдительными, сообщает dagens.com.

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Почему монета на дверце автомобиля является сигналом тревоги? Воры используют этот хитрый способ, вставляя монету любым номиналом в ручку двери. Идея состоит в том, что монета, застрявшая в ручке двери автомобиля, свидетельствует, что кто-то планирует украсть ваш автомобиль.

"Воры вкладывают монету в ручку двери пассажирского сиденья. Если вы уезжаете один, вы, скорее всего, не заметите монету. Когда вы отпираете автомобиль и уезжаете, вор следует за вами. Когда вы паркуете и снова запираете автомобиль, замок не запирается из-за застрявшей в ручке монеты. Это дает вору свободный доступ к вашему автомобилю и возможность угнать все, что есть внутри", – пишет издание.

Вы знаете, что делать, если обнаружили монету на дверях вашего автомобиля? Прежде всего, не паникуйте. Лучшее, что вы можете сделать, это бросить монету на землю и войти в автомобиль. Это поможет предотвратить опасность. Если вы все еще сомневаетесь в происхождении монеты, убедитесь, что рядом нет подозрительных лиц.

Вспомните, что безопасность всегда на первом месте. Будьте осторожны и защищайте себя от возможных преступных схем. Не дайте ворам шанс использовать вашу неосторожность для своих целей.

Если вы уверены, что автомобиль угнали, немедленно сообщите об этом местным правоохранительным органам. При контакте с полицией предоставьте всю необходимую информацию об автомобиле, а именно марку, модель, год выпуска, номерной знак, цвет, а также особые внешние признаки, если они есть.

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