Moto Edge 50 Pro: что известно о характеристиках и цене

Moto Edge 50 Pro, оснащенный мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3, создает ажиотаж в преддверии своей официальной презентации. UAportal рассказал подробнее об этом устройстве.

Согласно инсайдерской информации, которой поделился @passionategeekz, Moto Edge 50 Pro будет доступен в варианте с объемом памяти 12/512 ГБ. Кроме того, у покупателей будет выбор из трех привлекательных цветов, а именно: Lavender Purple, Pearl White и Black Eclipse.

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Следует отметить, что устройство дебютирует по акционной цене 479 долларов США. Однако после начального периода продаж цена несколько вырастет до $539. В разных регионах цена может отличаться.

Что касается технических характеристик, то Moto Edge 50 Pro обеспечит исключительную производительность благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Можно также рассчитывать на впечатляющий аккумулятор емкостью 4500 мАч, способный поддерживать функцию быстрой зарядки мощностью до 125 Вт.

Кроме того, смартфон может похвастаться большим 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает визуальное наслаждение благодаря разрешению 1,5K, яркости 2000 нит и поддержке HDR10+.

Напомним, компания BenQ вместе с MSI представила на рынке совершенно новый монитор.

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