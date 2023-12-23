Моцарелла, красный перец и бекон: легкая закуска на новогодний стол
Моцарелла отлично сочетается с красным перцем и беконом. С этих простых ингредиентов вы можете приготовить вкусные закуски на праздник.
Рецептом этого блюда поделились в Country Living. По желанию можно заменить отдельные продукты на любящие ваши семьи.
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Ингредиенты:
- 6 целых жареных красных перцев, нарезанных на полоски;
- листья свежего базилика;
- 11 ломтиков вареного бекона (разрезать на трети);
- шарики свежей моцареллы размером с вишню;
- 2 ст.л. оливкового масла первого отжима;
- соль, черный перец.
Способ приготовления:
Шаг 1. Поверх полосок перца выложите базилик, бекон и моцареллу, равномерно распределив. Оберните перец вокруг начинки и закрепите деревянной шпажкой.
Шаг 2. Выложить на тарелку и сбрызнуть маслом. Приправить солью и перцем.
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