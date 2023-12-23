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Моцарелла, красный перец и бекон: легкая закуска на новогодний стол

Дутик Катерина

Закуски на Новый год 2024 – что приготовить на новый год

Моцарелла отлично сочетается с красным перцем и беконом. С этих простых ингредиентов вы можете приготовить вкусные закуски на праздник.

Рецептом этого блюда поделились в Country Living. По желанию можно заменить отдельные продукты на любящие ваши семьи.

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Что приготовить на Новый год

Ингредиенты:

  • 6 целых жареных красных перцев, нарезанных на полоски;
  • листья свежего базилика;
  • 11 ломтиков вареного бекона (разрезать на трети);
  • шарики свежей моцареллы размером с вишню;
  • 2 ст.л. оливкового масла первого отжима;
  • соль, черный перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Поверх полосок перца выложите базилик, бекон и моцареллу, равномерно распределив. Оберните перец вокруг начинки и закрепите деревянной шпажкой.

Шаг 2. Выложить на тарелку и сбрызнуть маслом. Приправить солью и перцем.

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