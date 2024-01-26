Мозг будет здоровым: врач назвал два продукта, которые нужно добавлять к утренней яичнице

С возрастом риск когнитивных проблем растет. К счастью, есть много простых вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы поддерживать здоровье своего мозга. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, это предпочесть здоровую диету.

Два ингредиента, которые могут особенно помочь сохранить здоровье мозга, – это брокколи и семена чиа. Эти два ингредиента являются богатым источником питательных веществ, которые полезны для мозга, таких как антиоксиданты, витамин К, омега-3 жирные кислоты и клетчатка.

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Брокколи содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить окислительный стресс, связанный с ухудшением когнитивных функций с возрастом. Брокколи также является хорошим источником витамина К, играющего роль в формировании сфинголипидов, типа жира, плотно упакованного в клетках мозга.

Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, которые важны для здоровья мозга. Омега-3 жирные кислоты способствуют поддержанию нормальной функции мозга и помогают улучшить память и когнитивные способности.

Как можно включить брокколи и семена чиа в свой рацион?

Один простой способ сделать это – добавить их в ранние яйца. Брокколи можно слегка приготовить на пару, затем мелко нарезать. Семена чиа можно измельчить, чтобы они были более биодоступными.

Чтобы приготовить блюдо, разбейте яйца в миску среднего размера. Добавьте мелко нарезанную брокколи и молотые семена чиа. Добавьте щепотку соли и чесночный порошок по вкусу. Хорошо взбейте смесь, а затем готовьте ее на среднем огне, как яичницу или омлет.

Это блюдо является вкусным и питательным способом извлечь пользу от брокколи и семян чиа для здоровья мозга.

Независимо от того, как вы решите их включить в свой рацион, брокколи и семена чиа – это два прекрасных способа помочь сохранить здоровье мозга и когнитивные функции.

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