Может подморозить до 25 градусов: экстремальное похолодание ожидается в Украине

В Украине после Крещения ожидаются сильные морозы. Кое-где температура воздуха опустится до 25 градусов.

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал предупреждение, отмечая, что сложные погодные условия по территории Украины ожидаются с 7-9 января 2024 года.

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На территории страны наступит атмосферное смешение из-за вторжения арктического воздуха и образования активного циклона.

Погода в Украине сегодня и в выходные:

Сильный снегопад: В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях ожидается прирост снегового покрова от 10 до 30 см.

Осадки в южных регионах: В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях предусмотрены значительные осадки, включая дождь с переходом в снег, гололедица и мокрый снег.

Сильный ветер: В центральных, восточных и южных областях ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с, метели и снежные заносы.

Низкие температуры: Снижение ночной температуры до 13-20° мороза (в некоторых регионах до 19-25° мороза), в южной части страны до 7-15° мороза.

Эти погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушениям и прекращению движения транспорта на дорогах, а также ухудшению условий жизнеобеспечения населения.

Метеорологи призывают граждан соблюдать меры безопасности и соблюдать осторожность при таких погодных условиях.

Между тем, Совет обороны Киева поручил управляющим компаниям всех форм собственности не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения.

"Также эти обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей жилых домов, где расположены отопительные сети", - отметили в КГГА.

Предлагаем узнать, какие приметы указывают на плохую погоду.

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