Может привести к обострению хронических болезней: какой зеленью не стоит злоупотреблять

Зелень – это источник витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако, как и любая другая пища, она может быть опасна для здоровья, если ее употреблять в избыточном количестве или при наличии определенных заболеваний.

Об этом пишет ТСН.

Петрушка

Петрушка – это богатый источник витаминов А, С, К и фолиевой кислоты. Однако она содержит нитраты, которые могут быть вредными для людей с проблемами почек. Если у вас есть проблемы с почками, лучше ограничь потребление петрушки или вообще исключить ее из рациона.

Укроп

Укроп – это еще одна полезная зелень, содержащая витамины А, С, К и фолиевую кислоту. Однако он также может вызвать низкое давление, головокружение и судороги. Если у вас есть проблемы с давлением, лучше избегать употребления укропа. Также не рекомендуется употреблять укроп беременным женщинам.

Базилик

Базилик – это ароматная зелень, которая часто используется в итальянской кухне. Он содержит витамины А, С, К и фолиевую кислоту, а также антиоксиданты. Однако базилик может вызвать раздражение желудка у людей с повышенной кислотностью. Если у вас есть гастрит, лучше избегать употребления базилика.

Тимьян

Тимьян - это лекарственное растение, которое имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства. Однако он также может вызвать бессонницу. Поэтому не рекомендуется употреблять чабрец перед сном, а также детям до 2 лет и беременным женщинам.

Мята

Мята – это освежающая зелень, которая имеет приятный аромат и вкус. Она содержит витамины А, С, К и фолиевую кислоту, а также антиоксиданты. Однако мята может вызвать понижение давления, поэтому не рекомендуется употреблять ее людям с низким давлением. Также не следует употреблять мяту детям до 3 лет и беременным женщинам.

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Шпинат

Шпинат – это еще одна полезная зелень, содержащая витамины А, С, К и фолиевую кислоту, а также антиоксиданты. Однако он также содержит большое количество щавелевой кислоты, которая может быть вредна для людей с подагрой, ревматизмом, язвой желудка и желчнокаменной болезнью. Если у вас есть одно из этих заболеваний, лучше избегать употребления шпината.

Кинза и семена кориандра

Кинза и семена кориандра – это популярные приправы, имеющие приятный аромат и вкус. Однако они также могут быть вредны для людей с определенными заболеваниями. Кинза может вызвать ослабление потенции у мужчин и нарушение менструального цикла у женщин. Также не рекомендуется употреблять кинзу людям с сахарным диабетом, язвой желудка, гастритом и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

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