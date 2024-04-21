Может продлить жизнь и защищает от старения: какой фрукт следует включить в свой ежедневный рацион.

Благодаря своим чудодейственным свойствам, манго считается одним из самых полезных экзотических плодов. Этот сочный фрукт богат витаминами, минералами и волокнами, что делает его невероятно ценным для поддержания здоровья, молодости и красоты. Рассмотрим подробнее, почему следует включить манго в свой рацион и кому следует быть осторожным с его употреблением. Об этом пишет ТСН.

8 преимуществ манго для организма

Способствует пищеварению и ускоряет метаболизм. Укрепляет иммунную систему. Улучшает остроту зрения. Повышает упругость кожи и укрепляет волосы. Поддерживает здоровье сердца и сосудов. Улучшает память и активизирует работу мозга. Снижает риск возникновения рака. Помогает бороться с воспалительными процессами.

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Целебные свойства манго

Нормализует пищеварение и борется с запорами благодаря клетчатке и воде. Пребиотики в волокнах создают питательную среду для полезных бактерий. Манго также ускоряет метаболизм, способствуя похудению.

Укрепляет иммунитет, выводя токсины и активизируя обмен веществ. Витамины А и С, а также каратиноиды образуют защитный барьер от вирусов и патогенных бактерий, что делает манго идеальным средством для профилактики простуды, гриппа и авитаминоза.

Восстанавливает состояние волос и кожи, замедляя процессы старения. Витамин С стимулирует выработку коллагена, витамин А продолжает молодость и эластичность кожи, медь защищает от свободных радикалов, а калий удерживает влагу внутри кожи. Поэтому манго экстракты широко используются в косметической промышленности.

Улучшает зрение благодаря высокому содержанию витамина А, который помогает бороться с дегенерацией и потерей зрения. Витамин В6 защищает от усталости глаз, что может вызвать головную боль. Манго также полезно при лечении близорукости.

Стабилизирует давление, препятствует развитию воспалительных процессов и образованию опухолей. Благодаря пектину манго улучшает упругость сосудов, что является профилактикой атеросклероза. Его рекомендуют принимать после операций по восстановлению кровотока благодаря высокому содержанию железа.

Благодаря антиоксидантам, манго снижает риск возникновения рака кишечника, молочных желез, простаты, кожи и крови, борьба со свободными радикалами, вызывающими рак. Полифенол у манго снижает окислительный стресс, что является причиной раковых заболеваний.

Улучшает настроение и память. Глутаминовая кислота в манго улучшает память, активизирует работу мозга и защищает нервные клетки от смерти. Витамины группы В способствуют качественному сну. Манго стимулирует выработку "гормонов счастья", поэтому повышает настроение. Также этот фрукт является естественным афродизиаком, положительно влияющим на сексуальное здоровье.

Манго обладает противовоспалительными свойствами, поэтому полезно при заболеваниях почек и мочевыводящей системе. Его антисептическое действие помогает снимать боли десен, тела и снижать температуру.

Ограничение в употреблении манго

Может вызвать аллергическую реакцию, выраженную зудом, покраснением кожи, кашлем, отеком губ.

В мякоти содержатся вещества, которые могут провоцировать дерматит.

Высокое содержание калия может перегрузить почки, вызвав болевой вывод камней.

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