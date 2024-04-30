Может ли водитель синего авто повернуть налево: тест на знание ПДД для внимательных (видео)

На перекрестках некоторые водители нарушают ПДД. В частности, это касается поворота налево одного из транспортных средств.

Разрешено ли водителю синего автомобиля выполнить поворот налево? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

В задаче приведен регулируемый перекресток, движение регулируется сигналами светофора. В этом случае на светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение по всем направлениям.

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На светофоре также установлена дополнительная секция, позволяющая выполнить поворот налево на красный сигнал светофора. В этот момент она отключена.

Согласно ПДД, выключенный сигнал дополнительной секции запрещает движение в направлении, указанном ее стрелкой. Поэтому водитель синего автомобиля вынужден ждать, когда загорится красный сигнал светофора и дополнительная секция, и после этого выполнить поворот налево.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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