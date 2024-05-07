Может вызвать диабет и ожирение: диетолог назвал самую вредную кашу

Диетологи предупреждают об опасности употребления одного из самых популярных блюд, которое, казалось бы, связано с детством – манной каши. Этот продукт, часто включающийся в диеты детей, может привести к резким скачкам сахара в крови, а также стать причиной развития ожирения и диабета.

Диетолог Наталья Самойленко подчеркивает, что манная каша, несмотря на свою популярность, имеет низкую питательную ценность и высокое содержание сахара и крахмала. В сравнении с другими крупами, такими как гречка, рис или овес, манка содержит минимальное количество полезных веществ и высокую концентрацию крахмала.

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Кроме того, манная каша содержит мало белка, вместо которого преобладает глютен, что может вызвать аллергические реакции и затруднять усвоение полезных веществ организмом.

Особенно тревожно, что манка является побочным продуктом производства пшеничной муки, то есть не имеет полноценного состава, а содержит лишь 2% мелких частиц зерна.

Для оценки влияния на уровень сахара в крови разработан гликемический индекс (ГИ), в манной каше превышающий 80%. Это свидетельствует о высоком риске развития ожирения и диабета при чрезмерном потреблении.

Специалисты советуют обращать внимание на питание и отдавать предпочтение менее вредным альтернативам, таким как необработанные сорта риса, чтобы сохранить здоровье и предотвратить возникновение проблем со здоровьем.

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