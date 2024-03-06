Может вызвать диабет и подагру: почему следует снизить до минимума употребление белого хлеба.

Любителям белого хлеба следует переосмыслить свое увлечение этим продуктом. При обработке мука теряет все пищевые волокна, а крахмал довольно быстро расщепляется на глюкозу. В результате происходит стремительное повышение уровня сахара в крови, что приводит к нежелательной метаболической реакции в организме.

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Ситуация становится еще хуже, если есть белый хлеб в сочетании с маслом, маргарином или сахаром. В таком случае человек подвергается риску развития диабета, подагры, гипертонии и других проблем со здоровьем. Об этом пишет Радиотрек.

Если вы не готовы полностью отказаться от хлеба в своем рационе, следует отдавать предпочтение более здоровым вариантам этого продукта. Намного более безопасной альтернативой белому хлебу является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта или хлеб с добавлением отрубей. Такие виды хлеба сохраняют больше питательных веществ и клетчатки, что делает их значительно более полезными для здоровья.

Напомним, этот продукт " растопит " жир на животе.

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