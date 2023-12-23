Может вызвать обострение болезни: кому категорически противопоказано есть красную икру

Икра – это традиционный новогодний деликатес, который любят многие люди. Однако, как и любой другой продукт, она может быть вредна для здоровья, если ее употреблять в чрезмерных количествах или при некоторых заболеваниях.

Об этом пишет Время Действий.

Икра богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Однако она также содержит много соли, которая может повышать АД. Поэтому людям с гипертонической болезнью следует ограничить употребление икры.

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Кроме того, икра может отрицательно влиять на слизистую желудка. Поэтому людям с язвенной болезнью или гастритом следует избегать ее употребления.

Вот несколько советов, как безопасно употреблять икру:

Выбирайте икру с низким содержанием соли.

Ограничивайте порции икры до 100 г в день.

Не употребляйте икру на голодный желудок.

Если вы страдаете от любых заболеваний, перед употреблением икры следует проконсультироваться с врачом.

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