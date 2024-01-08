Может укрепить бетон: ученые советуют не выбрасывать кофейную гущу

Австралийские ученые из университета RMIT обнаружили неожиданное свойство кофейной гущи, которое может сделать бетон на 30% более крепким. Это открытие открывает путь к решению проблем двух важных сфер: утилизации кофейных отходов и созданию экологически чистого строительного материала.

Каждый год в мире производится около 10 миллиардов килограммов кофейных отходов, большинство из которых попадает на свалку. Ученые утверждают, что использование кофейной гущи в производстве бетона может стать решением этой проблемы. Результаты их исследований опубликованы в Journal of Cleaner Production.

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Инженер университета RMIT, Раджив Ройчанд, объясняет: "Утилизация органических отходов создает экологическую проблему, поскольку выделяет большое количество парниковых газов. Наш рецепт может не только решить эту проблему, но и сделать более крепким строительный материал".

Одной из проблем строительной отрасли является постоянный рост спроса на ресурсоемкий бетон, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду из-за добычи природного песка. Джи Ли, инженер RMIT, добавляет: "Продолжающаяся добыча природного песка имеет большое влияние на окружающую среду. Мы ищем инновационные пути уменьшения этого влияния".

Команда ученых использует пиролиз, процесс расщепления органических молекул под влиянием высокой температуры, для переработки кофейной гущи. Результатом является биоуголь, который может встраиваться в цементную матрицу, обеспечивая прочность строительному материалу.

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Инженер RMIT Шеннон Килмартин-Линч отмечает: "Наши исследования еще на ранних стадиях, но эти открытия предлагают инновационный способ значительно уменьшить количество органических отходов, отправляемых на свалку".

Важно отметить, что исследователи планируют расширить свои исследования на другие источники органических отходов, таких как древесина, пищевые и сельскохозяйственные отходы.

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