Можете навредить коже лица: как нельзя применить мицеллярную воду

Мицеллярная вода – это популярное средство для очищения кожи лица. Она быстро и легко смывает макияж и загрязнение, не требуя использования воды. Однако, если использовать мицеллярную воду неправильно, она может причинить вред коже.

Об этом пишет Ukr.media.

Почему мицеллярная вода может оказаться вредной?

Опасные компоненты

В составе мицеллярной воды могут содержаться ароматизаторы, эфирные масла и натуральные экстракты, которые могут вызвать аллергию. В некоторых средствах также содержится спирт, сушащий кожу и вызывающий раздражение.

Неправильное использование

Если не смыть мицеллярную воду с поверхности кожи, частицы поверхностно-активных веществ (ПАВ) останутся на коже и могут закупорить поры. Это приведет к сухости, чувствительности и воспалению кожи. Кроме того, оставшиеся на коже частицы загрязнений могут препятствовать проникновению полезных веществ из других косметических средств.

Как использовать мицеллярную воду правильно?

Чтобы мицеллярная вода не причинила вред коже, важно использовать ее правильно:

Выбирайте мицеллярную воду с безопасным составом. Лучше проконсультироваться с врачом-дерматологом или косметологом.

Не растирайте мицеллярную воду по коже. Просто приложите ватный диск с мицеллярной водой к лицу и аккуратно промокните.

Обязательно смойте мицеллярную воду из кожи гелем или пенкой для умывания. Это поможет удалить остатки ПАВ и загрязнений.

После умывания нанесите на кожу увлажняющее средство.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи и всегда выглядеть замечательно.

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