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Можно даже тем, кто на диете: рецепт запеченного батата

Цихоцкая Мария

Можно даже тем, кто на диете: рецепт запеченного батата

Этот рецепт поражает своей простотой: всего 3 минуты на подготовку и 60-70 минут на запекание, и вы получаете аппетитное и полезное блюдо. Батат, запеченный с розмарином и специями, становится настоящим кулинарным шедевром, который непременно обрадует вас своим изысканным вкусом.

Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • 2 батата
  • 1 веточка розмарина
  • Оливковое масло Extra Virgin (по вкусу)
  • Соль (по вкусу)
  • Сушеный чеснок (по вкусу)
  • Сушеное орегано (по вкусу)
  • Красный острый перец (по вкусу)

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Приготовление:

  1. Застелите противень пергаментом, окропите оливковым маслом и выложите веточки розмарина.
  2. Батат тщательно помойте и нарежьте кусочками по 2-3 см (каждый корнеплод на 2-4 части в зависимости от размера), не очищая от кожуры. Выложите на противень поверх розмарина.
  3. Окропите батат оливковым маслом, щедро посыпьте сушеным чесноком, а затем добавьте орегано, чили и соль по вкусу.
  4. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 60-70 минут или пока батат не станет мягким внутри и румяным снаружи.

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