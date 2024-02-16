Можно даже тем, кто на диете: рецепт запеченного батата
Можно даже тем, кто на диете: рецепт запеченного батата
Этот рецепт поражает своей простотой: всего 3 минуты на подготовку и 60-70 минут на запекание, и вы получаете аппетитное и полезное блюдо. Батат, запеченный с розмарином и специями, становится настоящим кулинарным шедевром, который непременно обрадует вас своим изысканным вкусом.
Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- 2 батата
- 1 веточка розмарина
- Оливковое масло Extra Virgin (по вкусу)
- Соль (по вкусу)
- Сушеный чеснок (по вкусу)
- Сушеное орегано (по вкусу)
- Красный острый перец (по вкусу)
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Приготовление:
- Застелите противень пергаментом, окропите оливковым маслом и выложите веточки розмарина.
- Батат тщательно помойте и нарежьте кусочками по 2-3 см (каждый корнеплод на 2-4 части в зависимости от размера), не очищая от кожуры. Выложите на противень поверх розмарина.
- Окропите батат оливковым маслом, щедро посыпьте сушеным чесноком, а затем добавьте орегано, чили и соль по вкусу.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 60-70 минут или пока батат не станет мягким внутри и румяным снаружи.
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