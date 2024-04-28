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Можно ли есть кисломолочный творог, если у вас высокое давление: ответ ученых

Игорь Романько

Можно ли есть кисломолочный сыр гипертоникам
Можно ли есть кисломолочный сыр гипертоникам

Сыр – это не только вкусный продукт, но и источник ценного белка. Однако многие его сорта содержат много соли, что может негативно влиять на людей с гипертонией.

Можно ли есть сыр при высоком давлении? Ответ – да, но с умом! Вот несколько советов с сайта nv.ua, как сделать сыр частью здорового рациона. Ешьте сыр с умом и наслаждайтесь его вкусом без ущерба для здоровья.

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  • Выбирайте сыры с низким содержанием натрия. Есть много сортов сыра, которые содержат менее 100 мг натрия на порцию.
  • Ешьте сыр небольшими порциями. 30 г сыра – это уже одна порция, содержащая около 20% суточной нормы кальция.
  • Сбалансируйте сыр другими продуктами. Добавьте в сыр свежие овощи, зелень или цельнозерновой хлеб, чтобы получить комплекс полезных веществ.
  • Готовьте творожные блюда самостоятельно. Так вы можете контролировать количество соли и других ингредиентов.

Какие сорта сыра подходят людям с гипертонией?

  • Рикотта: Этот сыр содержит мало жира и натрия, а также богат кальцием.
  • Творог: Творог – это еще один отличный вариант с низким содержанием натрия и высоким содержанием белка.
  • Фета Сыр фета с низким содержанием натрия можно использовать в салатах или в качестве начинки для фаршированных перцев.
  • Моцарелла: Моцарелла с низким содержанием натрия – хороший выбор для пиццы, макаронных изделий или салатов.

Помните:

  • Консультация с врачом – это самый лучший способ узнать, какие продукты питания подходят именно вам.
  • Важно не только выбирать сыр с низким содержанием натрия, но и ограничивать потребление соли в течение дня.
  • Здоровый рацион – это только один из компонентов контроля АД. Не забудьте также о регулярных физических упражнениях и отсутствии вредных привычек.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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