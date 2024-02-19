Можно ли есть кисломолочный творог ежедневно и кому он противопоказан

Кому нельзя есть кисломолочный творог

Кисломолочный творог – популярный в Украине продукт, славящийся своими полезными свойствами. Он богат белоком, кальцием, фосфором, магнием и витаминами группы B, необходимыми для здоровья костей, энергетического обмена и образования эритроцитов. При этом сыр содержит мало насыщенных жиров, что делает его ценным компонентом здорового питания.

Это полезный продукт, но его нужно употреблять с умом, учитывая индивидуальные особенности и противопоказания, пишет molbuk.ua.

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Нужно ли есть кисломолочный творог каждый день?

Сыр может стать превосходной заменой майонеза, сметаны или жирных сливок во многих рецептах. Он также служит отличным ингредиентом для заправок салатов и соусов для пасты.

Однако важно помнить о высоком содержании натрия в твороге. 1/2 стакана продукта содержит около 350 мг натрия, что значительно превышает 42 мг, содержащихся в таком же количестве греческого йогурта из цельного молока.

Поскольку чрезмерное потребление натрия может привести к проблемам с давлением и сердцем, рекомендуется употреблять сыр в меру, не производя его основой рациона.

Кому не рекомендуется употреблять кисломолочный творог?

Несмотря на многочисленные преимущества, творог может иметь и противопоказания. Его не рекомендуется употреблять людям из:

Атеросклерозом

Некоторыми формами заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит)

Непереносимостью лактозы

Нарушениями функции почек

Лишним весом или ожирением

Лицам из последней группы рекомендуется ограничить потребление сыра, поскольку он быстро усваивается, что может привести к перееданию.

Кроме того, сыр лучше употреблять в первой половине дня, ведь казеиновый белок, который в нем содержится, может вызвать отеки. Высокое содержание животного жира может негативно влиять на работу печени и почек.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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