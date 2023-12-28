Можно ли есть сало с кожурой

Можно ли есть шкурку из сала и какая от этого польза

Сало – популярный продукт, без которого украинцы не представляют своего рациона. Однако продолжаются споры относительно того, есть его с кожурой или без.

Некоторые считают, что шкурка сала может навредить здоровью. В действительности там содержится немало полезных веществ, среди которых кальций, магний, калий, холин, фосфор, железо, витамины В, Н, Е, РР.

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В сыром виде кожу сала не рекомендуют есть. Но ее используют для приготовления студня, зельца, корейских и азиатских закусок.

Перед тем, как готовить свиную кожуру, нужно отделить ее от сала и почистить. Далее разрежьте ее на полоски и проварите в кастрюле вместе с луковой шелухой в течение двух часов.

Кожа из сала – тяжелый продукт для переваривания, поэтому его нельзя употреблять тем людям, у которых проблемы с работой кишечника.

Медики также не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, панкреатитом или болезнью печени. В других случаях, если позволяет здоровье, шкурку из сала можно добавлять в рацион.

Кроме этого, детям до трех лет и пожилым людям не советуют употреблять сало. Оно очень жирное, а пищеварительная система ребенка не всегда может справиться. А у пенсионеров часто проблемы с работой желчного пузыря, то возникают трудности с перевариванием сала.

Сало лучше не есть, если есть холецестит, панкреатит, язва желудка и гастрит.

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