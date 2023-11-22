Можно ли есть такую птицу? Что за белая пена выделяется из курицы во время жарки

Что за белая пена выходит из курицы во время жарки

Оценка свежести мяса традиционно основывается на его внешнем виде и запахе. Однако некоторые изменения в консистенции, такие как появление белой слизи, могут вызвать опасения. Является ли это признаком порчи мяса или свидетельствует о наличии химикатов в животном, которые использовались при его жизни?

Белая слизь, образующаяся при термической обработке мяса, такого как курица, является естественным явлением и не является поводом для беспокойства. Это не указывает на какую-либо вредность мяса, пишет ukr.media. Высокая температура приготовления высвобождает белок и воду из мышечных волокон, создавая эффект скользкой пены.

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Чтобы снизить появление белой слизи, эксперты рекомендуют воздержаться от прокалывания или разрезания мяса во время приготовления. Также следует избегать повторной заморозки, поскольку это может способствовать увеличению количества пены во время приготовления. Маринад может быть эффективным способом уменьшения появления белой слизи, поскольку соль сохраняет влагу в мясе и уменьшает утечку белка.

Следовательно, хотя белая слизь может выглядеть не очень аппетитно, она не оказывает негативного влияния на безопасность или качество мяса. Наслаждайтесь своими приготовленными блюдами, зная, что это естественный эффект термической обработки.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

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