Можно ли использовать пергамент повторно: ответ поразит вас

Все мы знаем и любим пергамент за его чудесное свойство спасать выпечку от прилипания к противню. Но знаете ли вы, что эту чудо-бумагу можно использовать не раз?

Мие Бромберг, старшая редактор авторитетного гастрономического портала America's Test Kitchen, уверяет : повторное использование пергамента – это не только экономно, но и безопасно для вашего здоровья и планеты.

Повара Cook's Country, известные своими тщательными тестами рецептов и лайфхаков, доказали, что пергаментную бумагу (как силиконизированную, так и обычную) можно использовать до 5 раз и даже больше! Им удалось приготовить 5 партий печенья на одном листе без проблем: ничего не пригорело и не испортилось.

Но есть два важных момента:

Не используйте пергамент, потемневший и ставший хрупким. Это может произойти при очень высоких температурах, например при выпекании подового хлеба под колпаком.

Не используйте пергамент, пропитанный жиром или остатками теста. Он подгорит и испортит аромат новой выпечки.

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Вот несколько советов, как использовать пергамент повторно:

После выпечки дайте пергаменту полностью охладиться.

Осторожно удалите из него какие-либо остатки пищи или жира.

Храните пергамент в сухом месте в герметичном контейнере.

Следуя этим простым правилам, вы сможете использовать пергаментную бумагу повторно, экономить деньги и беречь окружающую среду.

Напомним, мы уже писали, правильно выстилать пергамент для выпекания на противень.

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