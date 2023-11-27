Можно ли надрессировать кота?: Как приучить четырехлапых выполнять простые команды

Кошки, хоть и замечательные любимцы, иногда могут устраивать настоящие дебоши: царапать мебель, обгрызать вазоны, пытаться достать предметы со стола. Чтобы предотвратить эти кошачьи баловство, важно научить своего любимца команде "Нельзя!"

Коты проявляют большое понимание и любовь к обучению, особенно если этот процесс адаптирован к их природе. Способность кошек воспринимать эмоции и интонации играет немаловажную роль в обучении. Отметим, что коты могут запоминать новые команды уже с третьего повторения по сравнению с собаками, для которых обычно требуется больше времени, пишет news.blog.

Когда начинать обучение кота

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Лучшее время для начала воспитания и обучения котенка – возраст 1-1,5 месяца. Тем не менее, взрослые кошки в возрасте 2-4 лет также могут успешно изучать новые команды, хотя это может занять немного больше времени. После 7-8 лет трудно будет научить кота новым командам.

Как учить кота команде "Нельзя"

Процесс обучения кота этой команде прост. Если вы застаете своего кота за совершением вреда, следует предпринять следующие шаги:

Сразу остановите животное: Возьмите на руки, отберите предмет, который оно грызет, или отвлекайте громким звуком (поскольку его не любят, это будет дополнительное негативное подкрепление). Громко и четко скажите "Нельзя!" или "Фу!": Выразите лицо, покажите, что вы разозлились или огорчены. Показывайте ненастье или возмущение: Если кошка не прекращает вредить, можно брызнуть на нее водой из пульверизатора.

В процессе обучения важно не переусердствовать и не испугать кота слишком сильно, избегая стресса и боя. Также учитывайте место и обстоятельства: безопасно ли вмешиваться, не упадет или не поранится кот под воздействием громкого звука.

Что не делать во время обучения кошек

Никогда не следует использовать физическое наказание, такое как избиение. Это может нанести вред физическому здоровью и нервной системе кота, приводя к агрессивности или нервному напряжению. Такие методы не способствуют положительным отношениям между опекуном и котом. Максимально приемлемым влиянием является легкая оплеуха газетой или полотенцем на стойкое животное.

Также важно не игнорировать нежелательное поведение кота, позволяя ему причинять вред без последствий. Котик не поймет, что его действия недопустимы, если ему не давать чувства ответственности.

Другие важные моменты во время обучения кота

Все члены семьи должны соблюдать правила воспитания и обучения кота. Важно реагировать на нарушение воспитательных правил немедленно, в момент их совершения, а не после обнаружения последствий, чтобы животное связало вину с наказанием.

Очень важно понять, почему кот ведет себя неправильно. Возможно, он испытывает стресс или указывает на проблемы со здоровьем. В случае трудностей с определением причин негативного поведения следует обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

Помните, что кроме моментов воспитания котик нуждается в вашей любви и поглаживании.

Коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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