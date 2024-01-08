Можно ли повторно кипятить воду: как это влияет на организм

Вы когда-нибудь задумывались, безопасно ли повторно кипятить воду? Это может повлиять на качество воды, а именно изменить ее химический состав.

Об этом сообщили в Science Notes. Повторное кипячение питьевой, минеральной и родниковой воды изменяет ее химический состав. В то время как повторное кипячение жесткой воды может привести к образованию меловой белой накипи внутри чайника.

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Ученые отметили, что употребление такой воды может увеличить риск возникновения различных проблем, таких как метгемоглобинемия и токсичность мышьяка из-за пестицидов и других химических веществ, которые могут концентрироваться в результате повторного кипячения. Однако повторное кипячение существенно не увеличивает концентрацию нежелательных химических веществ, которые уже есть в воде.

Также следует учитывать, что использование повторно кипяченой воды может повлиять на вкус напитков, таких как кофе или чай из-за удаления растворенных газов.

Ученые добавляют, что существенных рисков для здоровья от кипячения воды нет. Однако повторное кипячение воды увеличивает количество минералов и других химических веществ, поэтому не рекомендуется повторно кипятить воду, богатую нитратами и другими химикатами.

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