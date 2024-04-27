Можно ли работать на огороде в Страстную неделю перед Пасхой: что говорят поверья

Можно ли работать на огороде перед Пасхой в Страстную неделю

5 мая православные украинцы будут отмечать Пасху. Это один из важнейших праздников в году, к которому тщательно готовятся в течение всей Страстной недели. Однако именно в это время начинается активный сезон огородных и садовых работ. Многие хотят успеть посадить все необходимое, чтобы получить богатый урожай.

Поэтому возникает вопрос: можно ли работать на огороде и в саду в Страстную неделю и на Пасху? Об этом пишет издание vsn.ua.

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Что говорят народные обычаи и приметы?

Согласно народным верованиям, работать на земле в течение Великой или Страстной недели, а также в саму Пасху категорически запрещается.

Считалось, что земля в это время "не принимает семена", поэтому любые посадки не дадут результата или урожай будет мизерным.

Существовали и другие приметы:

Если работать на огороде в Великий понедельник, то весь урожай сгниют от дождей.

Труд в среду приведет к тому, что сад и огород поразят град.

В Пасхальную седмицу нельзя выполнять никакие работы, связанные с садоводством и огородничеством, ведь они не принесут успеха.

В саму Пасху особенно опасно рубить дрова, пилить и резать.

Что говорят священнослужители?

На самом деле, в Библии нет никакого строгого запрета на выполнение каких-либо работ в эти дни.

Поэтому с точки зрения религии, садовые и огородные работы не грех.

Однако священники рекомендуют воздержаться от подобной деятельности в Страстную неделю и Пасху.

Это связано с тем, что в этот период верующим следует сосредоточиться на молитвах, духовных размышлениях и упоминании последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Важно отбросить все мирское и материальное, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах.

Конечно, в саму Пасху никто не работает, ведь это праздник, символизирующий радость.

В этот день вспоминается победа Иисуса Христа над грехом и смертью, что для верующих является главным событием истории, открывшим каждому человеку путь в Царство Небесное.

Однако если у вас нет другой возможности выполнить необходимые работы, это не будет considered грехом.

А если вы делаете что-нибудь, чтобы помочь ближнему, например, перекопать огород для бабушки, которой никому больше помочь, то это будет даже здороваться.

Священнослужители подчеркивают, что любое доброе дело не есть грех и его можно делать в любое время.

Итак, решение о том, работать на огороде и в саду в Страстную неделю и на Пасху, окончательно зависит от вас.

С одной стороны, нет никаких религиозных запретов на подобную деятельность.

Кроме того, рекомендуется сосредоточиться на духовном развитии и праздновании Пасхи.

Напомним, мы уже писали, что нужно первым высадить на Пасху.

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