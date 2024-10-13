Можно ли сеять бархатцев осенью: садоводы ответили

Эти яркие цветы можно встретить почти всюду – на приусадебных участках, дачах и возле домов. Их популярность не вызывает удивления, ведь они действительно очаровательны. Конечно, речь идет о бархатцах – одних из самых любимых цветов в нашем регионе.

Можно ли высевать осенью? Опытные садоводы утверждают, что бархатцы можно высевать перед зимой. Семена не погибнут, а весной прорастут даже раньше, чем высаженная рассада. Чтобы освободить время весной от цветочных работ, посев можно осуществить осенью. Об этом сообщает prostoway.

Как правильно высевать? Ключевым моментом является выбор правильного времени для посева. Бархатцы высевают, когда почва уже немного промерзла. Это предотвращает преждевременное прорастание. Если тепло вернется и семена намокнут, они могут сгнить.

Читайте также: Не будет урожая на следующий сезон: какие деревья категорически нельзя обрезать осенью

Особых требований к почве нет, но глинистую почву рекомендуется обогатить торфом и песком. По возможности подготовьте клумбу заранее.

Для улучшения плодородия почвы используют перегной – примерно 2 кг на квадратный метр. Добавьте также золу в качестве источника калия – около 1 л на квадратный метр. Перекопайте почву и оставьте до наступления морозов.

После этого можно высеять семена в бороздки и присыпать землей. Для защиты от промерзания используют мульчу из соломы или перегноя. Когда выпадет снег, его следует навернуть на клумбу. Это защитит семена от вымерзания и обеспечит влажной весной.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем закапывать на грядках спелые помидоры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!