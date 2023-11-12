Можно ли собак кормить кошачьим кормом, а кошек собачьим: советы экспертов

Владельцы собак и кошек должны заботиться о своих подопечных и кормить их по всем правилам, чтобы животное было здоровым и лучше чувствовало себя.

Как собак, так и кошек нужно кормить кормом, специально разработанным для их вида. Собаки и кошки имеют разные пищевые потребности, и корм, предназначенный для одного животного, может быть вредным или даже смертельным для другого, отмечают специалисты по Animal Report.

Отмечается, что собаки и кошки имеют разные потребности в белке, жирах, углеводах, витаминах и минералах. К примеру, собаки нуждаются больше белка, чем коты, а коты нуждаются больше жира, чем собаки. Кроме того, в корме для собак и кошек могут содержаться разные добавки, которые могут быть вредными для животных другого вида.

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"Кормить кошек кормом для собак нецелесообразно, поскольку в нем отсутствуют такие необходимые питательные вещества, как таурин, что может привести к дефициту питательных веществ. Зато обеспечите кошек диетой, специально составленной в соответствии с их уникальными пищевыми потребностями", - добавили эксперты.

Какая "человеческая пища" безопасна как для кошек, так и для собак

И кошки, и собаки могут спокойно наслаждаться нежирным мясом, таким как курица, индейка и рыба, приготовленные без приправ, а также некоторыми фруктами и овощами, такими как морковь, зеленая фасоль и яблоки (без семян), но – в умеренных количествах как лакомство.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

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