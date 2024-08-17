Можно ли водителю белого авто так выехать с перекрестка: задача на знание ПДД (видео)

На перекрестке с круговым движением находятся два автомобиля. Они оба планируют одновременно выехать с перекрестка.

Правильно ли поступил водитель белого автомобиля, когда выполнил съезд с перекрестка одновременно с водителем синей машины? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 10.5 ПДД, поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. При повороте справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

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Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

В этой ситуации водитель белого автомобиля не нарушает ПДД. Выезд белого автомобиля с перекрестка не создаст помех другим транспортным средствам.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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