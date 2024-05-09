Можно ли водителю оставить авто на стоянку в таком месте: задача на знание ПДД (видео)

Многие водители нарушают ПДД во время парковки в неотведенных для этого местах. В частности, так происходит из-за игнорирования знаков и дорожной разметки.

Разрешено ли водителю оставить автомобиль на стоянку в таком месте? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Знаков, запрещающих стоянку или остановку, нет. Однако в примере присутствует дорожная разметка 1.10.1.

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Таковой тип разметки запрещает стоянку транспортных средств. Поэтому в примере стоянка для водителя запрещена.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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