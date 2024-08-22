Можно ли водителю повернуть налево на заправку: проверка знаний по ПДД

Многие водители сталкиваются с ситуациями, когда не совсем уверены в своих знаниях Правил дорожного движения. Особенно это касается маневров, кажущихся простыми, но имеющих свои нюансы.

Один из таких маневров – поворот налево на заправку. Разберемся, разрешено ли это ПДД.

Читайте также: Кто из водителей должен уступить дорогу в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Тест на знание ПДД

Можно ли поворачивать налево. Источник: t.me/auto_pdrua Можно ли поворачивать налево. Источник: t.me/auto_pdrua

Представьте себе такую ситуацию: вы едете по дороге и видите знак 4.1. Впереди – АЗС. Можете ли вы повернуть налево, чтобы заправить автомобиль? Правильный ответ – нет, нельзя.

Знак 4.1 означает "движение прямо". Это означает, что водитель должен двигаться исключительно прямо к следующему перекрестку. Повороты налево на участке дороги, где установлен этот знак, категорически запрещены.

Почему?

Такое ограничение введено из соображений безопасности дорожного движения. Повороты налево часто являются причиной аварий, особенно на дорогах с интенсивным движением. Запрет поворота налево на участках с таким знаком помогает избежать таких ситуаций и обеспечивает более безопасное движение.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!