Можно ли водителю желтого авто обогнать грузовик: задача на знание ПДД (видео)

Грузовая машина едет прямо, а желтая легковушка намерена ее обогнать. На дороге установлен ряд знаков.

Может ли водитель желтого авто обогнать грузовик? Об этом рассказали pdr2024tests.

В частности, на дороге установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Однако он никоим образом не касается желтой легковушки.

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Знак 5.24.1 "Место для стоянки" указывает на выезд с парковки. Эта часть дороги не перекресток, поэтому обгон здесь не запрещен пунктом ПДД 14.6.

Таким образом, водителю желтой легковушки ничто не запрещает выполнить обгон грузовика в этой ситуации.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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