Можно ли водителю желтого авто пойти на обгон в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Красный и синий автомобили едут прямо, а водитель желтого намерен их обогнать. Сделать маневр он собирается по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью.

Разрешено ли водителю желтого авто опережение в такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 11.8 ПДД, по трамвайному пути попутного направления разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой.

Также разрешено движение в случае опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда без выезда на путь.

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В задаче не приведены никакие знаки, поэтому маневр водителя желтого авто будто бы разрешен. Однако дорога имеет две полосы для движения в одном направлении.

В таком случае проезжей части для опережения достаточно. Поэтому водитель желтого автомобиля должен подождать, когда водитель синего автомобиля уволит полосу, по которой можно будет выполнить опережение.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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