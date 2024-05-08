Можно ли выбрасывать в мусорку крошки от паски и скорлупу от пасхальных яиц: традиции и церковные правила

В праздничный день Пасхи верующие приносят в храм пасхи, яйца, мясные изделия, молочные продукты и другое лакомство для освящения. Люди относятся к этим продуктам с особым уважением.

Возникает вопрос: как правильно обращаться с остатками праздничных блюд, например, с крошками кулича или скорлупой от яиц? Разрешено ли их выбрасывать? Украинские традиции и церковные каноны предлагают собственные рекомендации по этому поводу, как отмечается на портале GreenPost.

На Пасху, согласно традиции, люди соревнуются в крепости пасхальных яиц. Этот обычай символизирует вечную борьбу между светом и тьмой. Тот, чье пасхальное яйцо окажется невредимым, забирает себе разбитое. Самое стойкое яйцо обычно хранят как талисман на три дня после праздника.

Читайте также: Что нельзя делать при выпекании куличей

Освященное пасхальное яйцо часто держат в доме до следующей Пасхи как оберег от различных невзгод. Писанку используют для обеспечения урожайности: ее катят по земле или закапывают на полях. Она также служит для привлечения пчел, когда ее кладут под улей. В некоторых регионах хранят кусочек освященной паски для лечения детей.

Скорлупу освященных яиц традиционно используют как амулет против зла. Ее измельчают и помещают в красный хлопковый мешочек, который затем кладут под подушку или вешают у входа в дом.

Скорлупу также кладут у головы больного, веря, что это способствует выздоровлению.

Относительно пасхальных остатков, таких как крошки от кулича и скорлупы, их обычно собирают вместе. Их нельзя выбрасывать, потому что они считаются священными.

Церковь имеет другое мнение на этот счет: не все освященные предметы становятся священными. Священнослужители благословляют продукты, но это не делает их неприкосновенными.

Читайте также: Что нельзя делать каждый день недели после Пасхи

Священники советуют сжигать или закапывать остатки пищи, но так, чтобы люди не наступали на них. Можно также выбросить их в свалку, и это не будет считаться грехом.

Однако церковь отмечает, что нельзя выбрасывать в мусор наклейки со святыми изображениями. Также не рекомендуется использовать такие наклейки вообще.

Крошки от кулича не следует выбрасывать, независимо от того, освящены ли они. Хлеб всегда имеет особое значение в Украине, а кулич – особенно. Поэтому крохи следует собрать и отдать птицам.

Хранить крошки или скорлупу не нужно. Остатки пищи с пасхального стола обычно сжигают, а пепел закапывают в местах, где не ходят люди или используют для улучшения урожая.

Скорлупу можно использовать как удобрение для цветов в горшках, если нет доступа к саду или огороду.

Раньше мы рассказывали о народных приметах на Пасху, в которые верили наши предки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!