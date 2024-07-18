Можно ли выгуливать собак в жару: ветеринары предостерегли об опасности

Собачьи лапы могут быть столь же чувствительны к высоким температурам поверхностей, как и человеческие ноги. Вероятность получить ожоги высока, если выгуливать животное на тротуаре или асфальте.

Ветеринары придумали тест, чтобы проверить, безопасно ли выгуливать собак на тротуаре. Они советуют владельцам положить тыльную сторону ладони или стать босиком на поверхность на семь секунд. Если им тяжело удержаться, значит, выгуливать собаку слишком опасно.

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Владельцев собак призывают избегать и выгула в жаркую погоду. Тепловой удар может быть смертельным для собак уже через 15 минут.

"Средний уровень выживания собаки с диагнозом тепловой удар составляет всего 50%", — предупредили специалисты.

Признаки теплового удара у собак:

Частое и затрудненное дыхание

Лай, нытье или возбуждение

Чрезмерно жажда

Слюноотделение

Учащенное сердцебиение

Темные десна или язык

Стеклянные глаза

Температура тела 40°C и выше

Слабость, коллапс

Судороги

Как уберечь собаку от теплового удара:

Выгуливайте собаку рано утром или поздно вечером, когда не так жарко. Обеспечьте собаке доступ к прохладной воде. Не оставляйте собаку в машине. Не заставляйте собаку слишком много бегать и играть в жару. Обратите внимание на собак с избыточным весом и брахицефалией, которые более подвержены тепловому удару.

Если вы подозреваете, что у вашей собаки тепловой удар, немедленно обратитесь к ветеринару.

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